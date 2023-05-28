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Уоткотт покидает «Саутгемптон»

28 Мая 2023 • 15:50 Комментировать

Нападающий Тео Уолкотт покидает «Саутгемптон» по завершению этого сезона. Контракт 34-летнего футболиста истекает, и летом он обретёт статус свободного агента.

«Моя цель – продолжать играть, и я с нетерпением жду следующего вызова», - сказал Уолкотт, чьи слова в социальных сетях приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В 19 матчах чемпионата Англии в сезоне 2022/2023 Уолкотт смог забить только два гола.

Напомним, что «Саутгемптон» уже никуда не денется с последнего места в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий сезон команда проведёт в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Тео Уолкотт трансферы футбола - лето 2023
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