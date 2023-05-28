«Барселона» может купить топ-футболиста за 100 млн евро

«Барселона» попытается усилить свой состав ближайшим летом. Учитывая уход Серхио Бускетса, каталонцам крайне важно подписать игрока в центр поля. Как сообщает портал Goal со ссылкой на авторитетное издание The Times, «сине-гранатовые» могут подписать полузащитника Бруно Гимараэса из «Ньюкасла».

По данным источника, сумма трансфера Гимараэса может составить в районе 100 миллионов евро.

Отмечается, что «Барселоне» придётся столкнуться с конкуренцией – видеть Бруно в своих рядах также хочет «ПСЖ».

Бруно Гимараэсу 25 лет. Он является футболистом национальной сборной Бразилии.

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