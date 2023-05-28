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«Манчестер Сити» следит за игроком «ПСЖ» слухи

28 Мая 2023 • 14:46 Комментировать

Будущее полузащитника Илкая Гюндогана остаётся неопределённым. Если немец не станет продлевать контракт, то «Манчестер Сити» нужно будет подписать нового футболиста в среднюю линию поля.

Как сообщает Fichajes, в настоящий момент «горожане» следят за полузащитником «ПСЖ» Фабианом Руисом. В Манчестере видят в 27-летнем испанце игрока, который сможет заменить Гюндогана.

Отмечается, что Руис недоволен своей ситуацией в «ПСЖ» и рассматривает вариант со сменой клубной прописки в летнее окно.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Фабиана Руиса в 38 миллионов евро.

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Манчестер Сити ПСЖ Фабиан Руис трансферы футбола - лето 2023
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