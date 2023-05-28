«Реал» рассматривает кандидатуру топ-форварда из АПЛ

Трансферное лето не за горами, и «Реал» рассчитывает заполучить футболиста на позицию центрального нападающего. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в списке «сливочных» из четырёх-пяти футболистов находится Роберто Фирмино.

В то же время отмечается, что на текущий момент «Реал» не вступал в переговоры по Фирмино. Заполучить 31-летнего бразильца в ближайшее трансферное окно можно будет бесплатно, ведь он покидает «Ливерпуль» в статусе свободного агента.

Стоит сказать, что слухи не впервые связывают Роберто Фирмино с грандами чемпионата Испании.