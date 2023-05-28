Эду: «Арсенал» стал творцом своего разочарования»

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду высказался о проигранной борьбе за чемпионский титул в Английской премьер-лиге.

«Арсенал» профукал золото? Не стал бы так говорить. Мы сами стал творцами нашего разочарования. Никто не думал, что мы будем претендовать на титул. Но если мы огорчаемся этому факту, значит, наше мышление изменилось. Раньше радовались попаданию в топ-4, а сейчас недовольны вторым местом», - передает слова Эду ESPN.

Лондонский клуб занял второе место в сезоне-2022/2023 АПЛ. Чемпионом стал «Манчестер Сити», опередивший команду Микеля Артеты на финишном отрезке.