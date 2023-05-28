Эду: «Арсенал» стал творцом своего разочарования»

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду высказался о проигранной борьбе за чемпионский титул в Английской премьер-лиге.
«Арсенал» профукал золото? Не стал бы так говорить. Мы сами стал творцами нашего разочарования. Никто не думал, что мы будем претендовать на титул. Но если мы огорчаемся этому факту, значит, наше мышление изменилось. Раньше радовались попаданию в топ-4, а сейчас недовольны вторым местом», - передает слова Эду ESPN.
Лондонский клуб занял второе место в сезоне-2022/2023 АПЛ. Чемпионом стал «Манчестер Сити», опередивший команду Микеля Артеты на финишном отрезке.
А если вы сами в себя не верите, то на уйх из клуба бездари поганые. Никто не думал, а что вы думали, седьмое место занять в этом году, а потом через годик наверно шестое. И постоянно втирать про прогресс и доверие пооцессу. И нахваливать постоянно друг друга. Сходил бы со своим корешам индусом на atsenalfantv, там бы тебе быстро объяснили, что про вас всех английские болельщики думают.
Ладно бы шли по сезону, через пень колоду, тогда бы согласился, но факт в том, что к 1 апреля имели плюс пять, а потом позорно слились. И это факт.
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