Энди Коул: «Мне плевать на рекорд Холанна»

Экс-форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Энди Коул отреагировал на рекорд нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна по голам за сезон в Премьер-лиге.

«Если честно, мне наплевать. Мне без разницы, если кто-то бьет мои рекорды. Они же устанавливаются для того, чтобы их превосходили. Я вообще не расстроен. Снимаю шляпу перед ним. Холанн сделал это в команде, которая создает много моментов. В какой-то момент рекорды обновляются», - передает слова Коула таблоид Daily Mail.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Холанн отметился 36 забитыми мячами. На счету Коула 34 гола за один отдельный сезон.