Известна сумма трансфера Невеша в «Барселону»

Каталонская «Барселона» провела переговоры с «Вулверхэмптоном» и договорилась о переходе португальского полузащитника Рубена Невеша.

Согласно информации журналистов A Bola, трансфер 26-летнего хавбека обойдется «сине-гранатовым» в 30 миллионов евро. Также рассматривается вариант, при котором в сделку может быть включен нападающий Ансу Фати.

Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с июля 2017 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2024 года.

В текущем сезоне АПЛ Рубен принял участие в 34 матчах, забил шесть мячей (три – с пенальти) и сделал голевую передачу.