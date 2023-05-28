Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Известна сумма трансфера Невеша в «Барселону»

28 Мая 2023 • 12:01 Комментировать

Каталонская «Барселона» провела переговоры с «Вулверхэмптоном» и договорилась о переходе португальского полузащитника Рубена Невеша.

Согласно информации журналистов A Bola, трансфер 26-летнего хавбека обойдется «сине-гранатовым» в 30 миллионов евро. Также рассматривается вариант, при котором в сделку может быть включен нападающий Ансу Фати.

Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с июля 2017 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2024 года.

В текущем сезоне АПЛ Рубен принял участие в 34 матчах, забил шесть мячей (три – с пенальти) и сделал голевую передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.05.23 в 18:30
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон Брайтон
2.40 3.55 2.95
Видео
28.05.23 в 18:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.84 3.85 4.20
Видео
28.05.23 в 18:30
Лестер Лестер
Вест Хэм Вест Хэм
2.29 3.70 3.00
Видео
28.05.23 в 18:30
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.57 4.70 5.20
Видео
28.05.23 в 18:30
Челси Челси
Ньюкасл Ньюкасл
2.70 3.65 2.50
Видео
28.05.23 в 18:30
Лидс Лидс
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.65 3.70 2.55
Видео
28.05.23 в 18:30
Саутгемптон Саутгемптон
Ливерпуль Ливерпуль
5.40 4.90 1.54
Видео
28.05.23 в 18:30
Брентфорд Брентфорд
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.60 4.50 1.67
Видео
28.05.23 в 18:30
Эвертон Эвертон
Борнмут Борнмут
1.80 4.10 4.20
Видео
28.05.23 в 18:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
1.48 5.00 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Мая
12:15 · Англия. Премьер-лига
Энди Коул: «Мне плевать на рекорд Холанна»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Известна сумма трансфера Невеша в «Барселону»
11:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов заплатить 150 миллионов евро за игрока «Реала»
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока «РБ Лейпцига»
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предложила своего форварда «Арсеналу» 1
08:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Барселона» сразятся за португальского полузащитника
07:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в шаге от трансфера звёздного француза 1
27 Мая
23:16 · Англия. Премьер-лига
Канселу в одном сезоне стал чемпионом и Англии, и Германии
22:21 · Россия. Премьер-лига
Стоимость всех игроков клуба «Лутон Таун» едва превышает стоимость состава «Крыльев Советов»
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии – 28 мая 2023
16:22 · Англия. Премьер-лига
Холанн вошёл в историю АПЛ
16:05 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Ливерпуль» закроет сделку по Макаллистеру 1
15:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино хочет видеть Лукаку в «Челси», но форвард не намерен покидать «Интер»
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может подписать игрока «Барселоны» 1
15:25 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган близок к переходу в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем