«Барселона» предложила своего форварда «Арсеналу»

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может сменить испанский чемпионат на Английскую премьер-лигу. Как стало известно журналистам AS, «сине-гранатовые» предложили подписать 20-летнего игрока лондонскому «Арсеналу».

В настоящий момент агенты Фати рассматривают возможность переезда своего клиента на Туманный Альбион.

Ансу выступает за «сине-гранатовых» с лета 2020 года. Трудовое соглашение нападающего с «Барселоной» рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Фати принял участие в 49 поединках за каталонцев, записав на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи.