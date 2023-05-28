«Челси» в шаге от трансфера звёздного француза

Вингер «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку покидает немецкую команду. 25-летний футболист продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно данным журналиста Фабрицио Романо, Кристофер в скором времени станет игроком лондонского «Челси».

Все бумаги по этому трансферу были подписаны в декабре прошлого года. Тогда Нкунку прошел медицинский осмотр.

Сумма сделки пока неизвестна. Согласно оценке Transfermarkt стоимость француза составляет 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Нкунку провел 25 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.