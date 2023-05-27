«Лутон Таун» впервые в клубной истории стал участником Английской премьер-лиги. В субботу вечером этот клуб обыграл в серии пенальти «Ковентри Сити» (6:5) после ничьей по итогам основного и дополнительного времени (1:1). Таким образом, эта команда оформила выход в элиту английского футбола.

Напомним, ранее из Чемпионшипа в АПЛ по итогам сезона вернулись «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед», занявшие первое и второе место в турнирной таблице первенства соответственно. Новичок АПЛ завершил сезон на третьей позиции с 80 набранными баллами, в полуфиналах плей-офф за повышение дважды обыграл «Сандерленд» - 2:0 и 2:1 соответственно.

Отметим, что лутонцы были близки к повышению из Чемпионшипа по итогам сезона-21/22, однако тогда они уступили в полуфиналах плей-офф клубу «Хаддерсфилд Таун» - общий счёт 1:2.