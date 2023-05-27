Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лутон Таун» впервые в истории вышел в АПЛ молния

27 Мая 2023 • 21:55 Комментировать

«Лутон Таун» впервые в клубной истории стал участником Английской премьер-лиги. В субботу вечером этот клуб обыграл в серии пенальти «Ковентри Сити» (6:5) после ничьей по итогам основного и дополнительного времени (1:1). Таким образом, эта команда оформила выход в элиту английского футбола.

Напомним, ранее из Чемпионшипа в АПЛ по итогам сезона вернулись «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед», занявшие первое и второе место в турнирной таблице первенства соответственно. Новичок АПЛ завершил сезон на третьей позиции с 80 набранными баллами, в полуфиналах плей-офф за повышение дважды обыграл «Сандерленд» - 2:0 и 2:1 соответственно.

Отметим, что лутонцы были близки к повышению из Чемпионшипа по итогам сезона-21/22, однако тогда они уступили в полуфиналах плей-офф клубу «Хаддерсфилд Таун» - общий счёт 1:2. 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ковентри Апл Лутон Таун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.05.23 в 18:30
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон Брайтон
2.40 3.55 2.95
Видео
28.05.23 в 18:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.84 3.85 4.20
Видео
28.05.23 в 18:30
Лестер Лестер
Вест Хэм Вест Хэм
2.29 3.70 3.00
Видео
28.05.23 в 18:30
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.57 4.70 5.20
Видео
28.05.23 в 18:30
Челси Челси
Ньюкасл Ньюкасл
2.70 3.65 2.50
Видео
28.05.23 в 18:30
Лидс Лидс
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.65 3.70 2.55
Видео
28.05.23 в 18:30
Саутгемптон Саутгемптон
Ливерпуль Ливерпуль
5.40 4.90 1.54
Видео
28.05.23 в 18:30
Брентфорд Брентфорд
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.60 4.50 1.67
Видео
28.05.23 в 18:30
Эвертон Эвертон
Борнмут Борнмут
1.80 4.10 4.20
Видео
28.05.23 в 18:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
1.48 5.00 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Мая
22:21 · Россия. Премьер-лига
Стоимость всех игроков клуба «Лутон Таун» едва превышает стоимость состава «Крыльев Советов»
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии – 28 мая 2023
16:22 · Англия. Премьер-лига
Холанн вошёл в историю АПЛ
16:05 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Ливерпуль» закроет сделку по Макаллистеру
15:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино хочет видеть Лукаку в «Челси», но форвард не намерен покидать «Интер»
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может подписать игрока «Барселоны»
15:25 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган близок к переходу в «Барселону»
15:16 · Англия. Премьер-лига
Холанна признали лучшим молодым игроком сезона АПЛ
15:08 · Англия. Премьер-лига
«Интер» не станет менять Онана на вратаря «Челси»
14:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить защитника за 50 млн евро
14:47 · Англия. Премьер-лига
Кейн вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед» слухи
14:40 · Англия. Премьер-лига
Райс выбрал себе новый клуб 1 слухи
14:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл усиление в другом клубе из Лондона
14:03 · Англия. Премьер-лига
Бамба покинет «Виторию Гимарайнш» — «Астон Вилла» следит за игроком
14:00 · Англия. Премьер-лига
Несколько игроков «Челси» признались Лэмпарду, что хотят покинуть команду летом
Все новости
Рекомендуем