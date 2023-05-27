Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» не станет менять Онана на вратаря «Челси»

27 Мая 2023 • 15:08 Комментировать

Миланский «Интер» не заинтересован в том, чтобы меня голкипера Андре Онана на Кепу Аррисабалагу из «Челси». Как сообщает портал Goal, «нерадзурри» уже сообщили лондонскому клубу о том, что такой вариант им не нравится. При этом «Интер» готов продать Онана за деньги.

В сезоне 2022/2023 Онана провёл за «Интер» 39 матчей, в которых пропустил 33 гола. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего камерунского голкипера в 20 миллионов евро.

В субботу, 27 мая, «Интер» проведёт важный домашний матч чемпионата Италии против «Аталанты». Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Андре Онана Кепа Аррисабалага трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
16:22 · Англия. Премьер-лига
Холанн вошёл в историю АПЛ
16:05 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Ливерпуль» закроет сделку по Макаллистеру
15:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино хочет видеть Лукаку в «Челси», но форвард не намерен покидать «Интер»
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может подписать игрока «Барселоны»
15:25 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган близок к переходу в «Барселону»
15:16 · Англия. Премьер-лига
Холанна признали лучшим молодым игроком сезона АПЛ
15:08 · Англия. Премьер-лига
«Интер» не станет менять Онана на вратаря «Челси»
14:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить защитника за 50 млн евро
14:47 · Англия. Премьер-лига
Кейн вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед» слухи
14:40 · Англия. Премьер-лига
Райс выбрал себе новый клуб 1 слухи
14:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл усиление в другом клубе из Лондона
14:03 · Англия. Премьер-лига
Бамба покинет «Виторию Гимарайнш» — «Астон Вилла» следит за игроком
14:00 · Англия. Премьер-лига
Несколько игроков «Челси» признались Лэмпарду, что хотят покинуть команду летом
13:56 · Англия. Премьер-лига
Киоун оценил сезон «Арсенала»
13:51 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готовит «крупное предложение» Асенсио
Все новости
Рекомендуем