Миланский «Интер» не заинтересован в том, чтобы меня голкипера Андре Онана на Кепу Аррисабалагу из «Челси». Как сообщает портал Goal, «нерадзурри» уже сообщили лондонскому клубу о том, что такой вариант им не нравится. При этом «Интер» готов продать Онана за деньги.

В сезоне 2022/2023 Онана провёл за «Интер» 39 матчей, в которых пропустил 33 гола. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего камерунского голкипера в 20 миллионов евро.

В субботу, 27 мая, «Интер» проведёт важный домашний матч чемпионата Италии против «Аталанты». Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.