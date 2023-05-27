«Манчестер Юнайтед» может купить защитника за 50 млн евро

«Манчестер Юнайтед» строит планы на летнее трансферное окно, которое уже скоро откроется. Поговаривают, что в сфере интересов английского гранда находится правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг. Чтобы осуществить этот трансфер, «красным дьяволам» придётся заплатить 50 миллионов евро. Именно столько хочет выручить за 22-летнего Фримпонга клуб из Леверкузена, пишет издание Bild.

Жереми Фримпонг прошёл через академию «Манчестер Сити». За два с половиной года в «Байере» защитник провёл 94 официальных матча, в которых забил 11 голов и отдал 20 результативных передач на партнёров.