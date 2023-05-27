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«Тоттенхэм» нашёл усиление в другом клубе из Лондона

27 Мая 2023 • 14:21 Комментировать

«Тоттенхэм» рассчитывает усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает The Athletic, «шпоры» проявляют интерес к Манору Соломону из «Фулхэма».

Соломон в настоящий момент выступает за «Фулхэм» в аренде. По завершению сезона «дачники» должны выкупить игрока у «Шахтёра», после чего они могут перепродать израильского атакующего полузащитника своим соседям.

Летом Манору Соломону исполнится 24 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 18 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Соломон провёл за «Фулхэм» 23 матча, в которых забил пять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фулхэм Манор Соломон трансферы футбола - лето 2023
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