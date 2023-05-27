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Бамба покинет «Виторию Гимарайнш» — «Астон Вилла» следит за игроком

27 Мая 2023 • 14:03 Комментировать
Порту
...
Витория Гимарайнш
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Через 4 ч. 47 мин.

Защитник «Витории Гимарайнш» Ибраима Бамба проведёт последний матч в составе португальской команды.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 27 мая Бамба последний раз сыграет в футболке «Витории» против «Порту». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. По сведениям источника, за футболистом давно следит «Астон Вилла», однако между сторонами пока нет никаких договоренностей.

При этом журналист отметил, что Бамба не ведет переговоры с лондонским «Арсеналом», несмотря на появившиеся слухи в СМИ.

21-летний итальянец выступает за основную команду «Витории» с февраля 2022 года. За это время он провел 41 матч во всех турнирах, в которых получил 16 желтых карточек и одну красную. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Витория Гимарайнш Астон Вилла Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023 Ибраима Бамба
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ПОРТУ ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ
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