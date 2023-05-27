Киоун оценил сезон «Арсенала»

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун дал оценку нынешнему сезону команды Микеля Артеты.

«Арсенал» может занести себе в актив нынешний сезон, ведь в прошлом команда даже не попала в топ-4. Перед стартом этого сезона многие сомневались, что подопечные Артеты смогут совершить такой скачок. В итоге они почти до последнего сражались с «Сити» за чемпионство. Думаю, глупо критиковать команду за упущенное чемпионство. Это две разные категории», - передает слова Мартина Sky Sports.

«Арсенал» гарантировал себе второе место в АПЛ. В заключительном туре «канониры» сыграют против «Вулверхэмптона».