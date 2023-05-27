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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ готовит «крупное предложение» Асенсио

27 Мая 2023 • 13:51 Комментировать

Всё идёт к тому, что полузащитник «Реала» Марко Асенсио летом сменит клубную прописку. Ранее в прессе появилась информация о том, что 27-летний футболист отказался от продления контракта с мадридским клубом, поскольку хочет оказаться в команде, где он бы получал больше игрового времени.

В обозримом будущем Асенсио может оказаться в Премьер-лиге Англии. Как сообщает Football Insider, «крупное предложение» для футболиста в настоящий момент готовит «Астон Вилла». На финише сезона бирмингемцы борются за место в Лиге конференций. Если команда Унаи Эмери получит билет в еврокубки, то это станет большим плюсом в переговорах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023
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