Клуб АПЛ готовит «крупное предложение» Асенсио

Всё идёт к тому, что полузащитник «Реала» Марко Асенсио летом сменит клубную прописку. Ранее в прессе появилась информация о том, что 27-летний футболист отказался от продления контракта с мадридским клубом, поскольку хочет оказаться в команде, где он бы получал больше игрового времени.

В обозримом будущем Асенсио может оказаться в Премьер-лиге Англии. Как сообщает Football Insider, «крупное предложение» для футболиста в настоящий момент готовит «Астон Вилла». На финише сезона бирмингемцы борются за место в Лиге конференций. Если команда Унаи Эмери получит билет в еврокубки, то это станет большим плюсом в переговорах.