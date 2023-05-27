Балотелли: «Джеко - мой друг»

Итальянский нападающий Марио Балотелли назвал Эдина Джеко, с которым он выступал в «Манчестер Сити», «своим другом». Он высоко ценит выступления боснийского игрока даже сейчас, когда тот выступает за «Интер» - другой клуб, за который играл также и Балотелли.

- В «Интере» много классных игроков. Начиная с моего друга Джеко. У нас с ним было невероятное взаимопонимание на поле. И когда он начал выступать в Италии, я говорил всем - подождите, он адаптируется и все покажет, он феномен! - итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Балотелли выступал с Джеко в одной команде с 2010 по 2013 год, в бытность игроком «Манчестер Сити».