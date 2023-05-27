Балотелли: «Холанн невероятен»

Итальянский нападающий Марио Балотелли лестно отозвался об Эрлинге Холанне, который блистает в составе «Манчестер Сити». В свое время сам Марио подавал такие же большие надежды, но, как известно, оправдать их в полной мере не смог и сейчас его карьера уже близка к своей финальной стадии.

- Холанн невероятен. У Мино Райолы было правильное чувство насчет него, интуиция. Гвардиола поставил снабжение Холанна мячами, а он невероятный завершитель атак, - цитирует слова Балотелли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Холанн перебрался в «Манчестер Сити» в прошлом году.