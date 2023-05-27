«Арсенал» нацелился на полузащитника «Ювентуса»

Полузащитник сборной Франции и туринского «Ювентуса» Адриен Рабио попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба. Согласно сообщениям журналистов Fichajes, в подписании игрока заинтересован лондонский «Арсенал».

«Канониры» готовы вступить в борьбу за хавбека, в трансфере которого также заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Срок контракта Рабио со «старой синьорой» рассчитан до конца июня текущего года. Следовательно, игрок достанется новому работодателю бесплатно.

В текущем сезоне чемпионата Италии Адриен провел 30 матчей, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.