Тен Хаг рассказал о прогрессе Санчо

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре полузащитника команды Джедона Санчо в нынешнем сезоне.

«Джедон хорошо зарекомендовал себя на правом фланге. Он провел хороший матч против «Челси» (4:1). Санчо является одним из игроков команды, добившихся прогресса в этом сезоне. Это отличная база для дальнейшего развития», - приводит слова нидерландского специалиста пресс-служба манкунианцев.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Санчо провел 25 поединков. 23-летний полузащитник записал на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.