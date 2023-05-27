«Арсенал» нашёл замену Джаке

Хавбек роттердамского «Фейеноорда» Оркун Кекчю может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Согласно данным The Sun, в услугах турецкого полузащитника заинтересован лондонский «Арсенал».

В стане «канониров» рассматривают Кекчю как замену Граниту Джаке, который близок к смене прописки. Швейцарского игрока хочет подписать леверкузенский «Байер».

Оркун выступает за нидерландскую команду с июля 2018 года. Трудовое соглашение полузащитника с «Фейеноордом» рассчитано до окончания сезона-2024/2025. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кекчю в 30 миллионов евро.