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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» нашёл замену Джаке

27 Мая 2023 • 10:54 Комментировать

Хавбек роттердамского «Фейеноорда» Оркун Кекчю может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Согласно данным The Sun, в услугах турецкого полузащитника заинтересован лондонский «Арсенал».

В стане «канониров» рассматривают Кекчю как замену Граниту Джаке, который близок к смене прописки. Швейцарского игрока хочет подписать леверкузенский «Байер».

Оркун выступает за нидерландскую команду с июля 2018 года. Трудовое соглашение полузащитника с «Фейеноордом» рассчитано до окончания сезона-2024/2025. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кекчю в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Арсенал Лондон Гранит Джака Оркун Кекчю трансферы футбола - лето 2023
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