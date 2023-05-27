Джеймс: «В новом сезоне «Челси» поборется за трофеи»

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс высказался о провальном сезоне команды. При этом он пообещал, что в следующей кампании «пенсионеры» будут сражаться за трофеи.

«Мне жаль, что нынешний сезон сложился для нас таким образом. В следующем мы вернемся сильнее, чем когда-либо, и снова будем бороться за трофеи. Скоро увидимся», - оставил сообщение защитник в своих социальных сетях.

Перед заключительным туром Премьер-лиги «Челси» набрал 43 балла и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Джеймс провел в этом сезоне 24 поединка во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.