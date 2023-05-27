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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моутинью уходит из «Вулверхэмптона»

27 Мая 2023 • 10:32 Комментировать

36-летний португальский хавбек Жоау Моутинью покинет английский «Вулверхэмптон», об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. Информацию об уходе опытного полузащитника подтвердил главный тренер «волков» Хулен Лопетеги.

Моутинью защищает цвета «Вулверхэптона» с 2018 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги португалец принял участие в 36 поединках, в которых записал на свой счет две голевые передачи.

Перед заключительным туром «волки» занимают 13-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Жоау Моутинью
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