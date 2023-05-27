«Манчестер Сити» предлагает «Баварии» громкую сделку

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может перебраться в Английскую премьер-лигу. По сообщениям журналистов 90min, в услугах хавбека заинтересован «Манчестер Сити».

Руководство «горожан» хочет подписать Киммиха в летнее трансферное окно. В сделку чемпион Англии собирается включить португальского защитника Жоау Канселу, ныне выступающего за «Баварию» на правах аренды.

Йозуа выступает за немецкий гранд с июля 2015 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2025 года. Его трансферный ценник – 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Киммих сыграл 32 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.