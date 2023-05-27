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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кантона: «У французского футбола нет истории»

27 Мая 2023 • 08:20 Комментировать (1)

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением об истории французского футбола.

«У нашего футбола нет истории. Франция – единственная страна в мире, где в одном городе нет двух команд. Есть люди, которые занимаются футболом, есть фанаты, но этого недостаточно, чтобы иметь два клуба в одном месте.

Я предпочитаю поддерживать футбол, у которого присутствует душа. Если бы я был в Париже, то лучше бы пошел на матч «Ред Стар» или «Сент-Уэн», нежели на игру «ПСЖ», - цитирует Эрика RMC Sport.

Кантона провел за сборную Франции 45 поединков, в которых отметился 20 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эрик Кантона
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Комментарии (1)
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Barsoed
27 Мая 2023 в 08:32
Он так и не стал чемпионом Европы и мира? Вот и скафнит...
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