Фабиньо: «Команда ждала, что Фирмино продлит контракт»

Хавбек «Ливерпуля» Фабиньо дал комментарий касательно ухода из мерсисайдского клуба полузащитника Роберто Фирмино.

«Признаться честно, я не ожидал, что Роберто уйдет. Все в команде ждали, что он подпишет новый контракт. Наверное, Фирмино посчитал, что так будет лучше. Мы его любим как одноклубника, Роберто – отличный парень. Он не зависим от славы, ему важнее приносить пользу команде. За это мы его ценим», - передает слова Фабиньо 90min.

Ранее стало известно, что Фирмино покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента грядущим летом. Его контракт истекает в конце июня.