«Интер» и «Челси» могут совершить обмен игроками

Лондонский «Челси» и миланский «Интер» могут обменяться футболистами в летнее трансферное окно. Как информирует Tuttomercatoweb, «пенсионеры» всерьез заинтересованы в подписании вратаря «нерадзурри» Андре Онаны.

По данным источника, английский гранд не готов платить полную сумму за трансфер Онаны и предлагает включить в потенциальную сделку своего голкипера Кепу Аррисабалагу, которого купил в 2018 году за рекордные 80 миллионов евро.

Онана стал игроком «Интера» летом прошлого года, перейдя из амстердамского «Аякса» в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.