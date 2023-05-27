Гвардиола прокомментировал скандал вокруг Винисиуса

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на расистский скандал вокруг бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Игрока оскорбляли во время недавнего матча против «Валенсии» (0:1).

«Ла Лиге нужно поучиться у АПЛ, как бороться с расизмом. В Англии очень суровые наказания за это. Надеюсь, что со временем ситуация в Испании станет лучше, но пока оптимизма у меня мало. Будем ждать, когда справедливость возьмет верх», - цитирует специалиста Manchester Evening News.

Напомним, что «Валенсия» была наказана денежным штрафом и закрытие трибуны за поведение своих болельщиков.