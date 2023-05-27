Легенда «Манчестер Юнайтед» раскритиковал украинца Мудрика

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре украинского полузащитника Михаила Мудрика за лондонский «Челси» в недавнем поединке против «красных дьяволов» (1:4).

«Сколько раз вы увидели его в первом тайме? Мудрик очень тяжелый, он как будто застывает с мячом. У него сейчас отсутствует уверенность. В моменте с промахом он не имел представления, что делать дальше. Это должно происходить намного быстрее в его голове», - цитирует Невилла Metro.

«Челси» оформил переход Мудрика в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне АПЛ украинец сыграл 15 поединков, в которых отметился всего двумя голевыми передачами.