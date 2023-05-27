Экс-игрок «Челси»: «Лучше бы клуб работал с Пулишичем и не подписывал Мудрика»

Экс-игрок лондонского «Челси» Глен Джонсон высказался о переходе полузащитника Михаила Мудрика в стан «пенсионеров». По его мнению, столичный клуб допустил ошибку, подписав украинского футболиста.

«Я считаю, что Кристиан Пулишич может дать больше команде. Лучше бы они провели с ним работу, а не подписывали Мудрика за 70 миллионов. Пулишич – хороший футболист. Думаю, ему просто нужен толчок», - передает слова Джонсона портал Goal.com.

Мудрик перешел в «Челси» в зимнее трансферное окно. С того момента он принял участие в 15 поединках чемпионата Англии, в которых отметился всего двумя результативными передачами.