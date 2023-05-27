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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн сделал выбор между Роналду и Месси

27 Мая 2023 • 07:08 Комментировать

Центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

В эфире подкаста Рио Фердинанда футболист рассказал, что ему сложно сделать выбор. Но при этом он заявил, что выбрал бы правую ногу Роналду, а не левую Лионеля.

Эрлинг пополнил ряды «Манчестер Сити» летом прошлого года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. Стороны подписали контракт до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Холанн провел 35 поединков, в которых отметился 36 забитыми мячами (семь – с пенальти) и восемью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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