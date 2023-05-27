Холанн сделал выбор между Роналду и Месси

Центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

В эфире подкаста Рио Фердинанда футболист рассказал, что ему сложно сделать выбор. Но при этом он заявил, что выбрал бы правую ногу Роналду, а не левую Лионеля.

Эрлинг пополнил ряды «Манчестер Сити» летом прошлого года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. Стороны подписали контракт до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Холанн провел 35 поединков, в которых отметился 36 забитыми мячами (семь – с пенальти) и восемью голевыми передачами.