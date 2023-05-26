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«Брайтон» готов перебить предложение «Арсенала» по молодому французу

26 Мая 2023 • 18:37 Комментировать

Защитник «Галатасарая» Саша Боэ имеет сразу несколько вариантов трудоустройства в Англии. Ранее появлялась информация о том, что на 22-летнего француза нацелился «Арсенал». Лондонцы якобы готовы заплатить за Боэ 17 миллионов евро. «Брайтон» готов перебить предложение «канониров» и выложить 18,5 миллиона. Об этом рассказывает 343 Digital.

Отмечается, что в «Галатасарае» надеются выручить за Боэ 25 миллионов евро.

В чемпионате Турции сезона 2022/2023 Саша Боэ провёл 29 матчей. В них французский защитник забил один гол и отдал четыре голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Арсенал Лондон Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Саша Боэ
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