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«Вам - особый подарок»: Милнер получил дар от команды, ухаживающей за газоном «Энфилда»

26 Мая 2023 • 17:18 Комментировать

Джеймс Милнер покидает «Ливерпуль» после восьми лет выступлений, и он получил особый подарок на прощание. Но не от руководства - а от скромной команды людей, ухаживающих за газоном стадиона «Энфилд». Они подарили ему аккуратно запечатанный кусок дерна - но не абы какой, а именно с одиннадцатиметровой точки. Милнер известен как отличный исполнитель одиннадцатиметровых ударов.

- Джеймс, ты восемь лет уничтожал нашу точку и вынуждал нас перекрашивать ее, так позаботься теперь о ней сам! Удачи! - с чисто английским юмором подписали свой презент работяги. Тот, в свою очередь, отшутился, сказав, что теперь, дескать, есть с чего начинать освоение новой профессии!

Милнер выступал за «Ливерпуль» с 2015 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер
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