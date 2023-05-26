Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони получил серьёзную травму

26 Мая 2023 • 16:52 Комментировать

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони в четверг вечером в матче Премьер-лиги против «Челси» не провёл на поле и получаса. Бразилец получил травму и покинул поле на носилках. Как сообщает BBC, у Антони случился рецидив травмы лодыжки, из-за которой он пропустил финишный отрезок прошлого сезона в «Аяксе».

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг сообщил, что травма Антони серьёзная. Сколько времени бразильцу понадобится на восстановление, пока непонятно.

В сезоне 2022/2023 Антони провёл 47 матчей. В них 23-летний футболист забил 10 голов и отдал 5 голевых передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
16:59 · Англия. Премьер-лига
У дисквалифицированного бомбардира АПЛ выявили игроманию
16:52 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони получил серьёзную травму
16:49 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «В «Манчестер Сити» у Холанна больше шансов забить, чем если бы он играл за «Спартак»
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на молодого французского защитника
16:27 · Англия. Премьер-лига
Когда откроется и закроется трансферное окно в Англии
16:20 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» увольняет сотрудников после вылета из АПЛ
16:18 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон высказался о своём будущем
16:00 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «В 2019 году я возглавил «Челси», потому что многие топ-тренеры отказались от этой работы»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Никогда не буду прощаться с фанатами «Челси», ведь здесь прошла большая часть моей карьеры»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» меня впечатлил в матче с «Челси»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Нужны трансферы: Тен Хаг послал важный сигнал боссам «Манчестер Юнайтед»
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» обозначил интерес к Нуну Таварешу
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов продать Канселу по заниженной стоимости – известна сумма
14:48 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган ведёт предварительные переговоры с «Барселоной» слухи
14:23 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо: «Мы не ожидали, что Фирмино уйдёт»
Все новости
Рекомендуем