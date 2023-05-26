Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони получил серьёзную травму

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони в четверг вечером в матче Премьер-лиги против «Челси» не провёл на поле и получаса. Бразилец получил травму и покинул поле на носилках. Как сообщает BBC, у Антони случился рецидив травмы лодыжки, из-за которой он пропустил финишный отрезок прошлого сезона в «Аяксе».

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг сообщил, что травма Антони серьёзная. Сколько времени бразильцу понадобится на восстановление, пока непонятно.

В сезоне 2022/2023 Антони провёл 47 матчей. В них 23-летний футболист забил 10 голов и отдал 5 голевых передач на партнёров.