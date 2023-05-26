«Арсенал» нацелился на молодого французского защитника

«Арсенал» изучает варианты по усилению состава на трансферное лето. Как сообщает Daily Mail, в сфере интересов лондонского клуба оказался защитник «Галатасарая» Саша Боэ. «Канониры» готовы заплатить за 22-летнего француза 17 миллионов евро. При этом «львы» хотят выручить больше – примерно 25 миллионов евро. Переговоры будут продолжаться.

Саша Боэ играет за «Галатасарай» с лета 2021 года после трансфера из «Ренна». С тех пор француз провёл за турецкий клуб 50 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативных паса на партнёров.

Напомним, что «Арсенал» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.