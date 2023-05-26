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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Когда откроется и закроется трансферное окно в Англии

26 Мая 2023 • 16:27 Комментировать

Руководство Премьер-лиги Англии утвердило даты трансферного окна лета 2023 года. Оно откроется фактически 15 июня (в 23:00 по Гринвичу 14 июня). В любом случае важнее дата, когда возможность совершать переходы на вход будет невозможно. Все сделки нужно завершить до часа ночи по московскому времени 1 сентября.

Традиционно в чемпионате Англии планируются самые «жирные» переходы. На Британские острова могут переехать многие звезды, среди которых навскидку можно назвать дортмундца Джуда Беллингема или представителя «Барселоны» Гави. Да и внутри АПЛ могут состояться переходы Гарри Кейна, Деклана Райса, Нголо Канте, Юри Тилеманса и многих-многих других. Пока главным трансфером лета является вояж игрока «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку в «Челси» за 60 млн евро.  

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трансферы футбола - лето 2023
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