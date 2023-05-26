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Нужны трансферы: Тен Хаг послал важный сигнал боссам «Манчестер Юнайтед»

26 Мая 2023 • 15:41 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Главный тренер команды Эрик тен Хаг после крупной победы над «Челси» послал важный сигнал руководителям клуба. Нидерландский специалист указал на то, что клубу нужно делать трансферы, чтобы рассчитывать на решение более серьёзных задач.

«Я вижу, что нам нужно больше. Мы имеем хорошую базу, чтобы претендовать на место в топ-4, но да, мы хотим побороться за титул. Сейчас мы далеки от этого, у нас много работы. Мы уже добились прогресса, но нам нужны лучшие игроки, если мы хотим бороться за самые высокие цели», - сказал тен Хаг журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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