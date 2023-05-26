«Манчестер Сити» готов продать Канселу по заниженной стоимости – известна сумма

Жоау Канселу в январе покинул «Манчестер Сити» на фоне проблем в отношениях с Хосепом Гвардиолой. 28-летний португальский защитник отправился в аренду в «Баварию». При этом мюнхенцы не горят желанием выкупать Канселу ближайшим летом.

«Манчестер Сити» настроен избавиться от Канселу и даже готов продать игрока по заниженной стоимости. Как сообщает испанское издание Sport, «горожане» будут готовы расстаться с Жоау за 40 миллионов евро. При этом авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов.

Стоит сказать, что слухи активно связывают Жоау Канселу с «Барселоной».