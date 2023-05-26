Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» готов продать Канселу по заниженной стоимости – известна сумма

26 Мая 2023 • 14:58 Комментировать

Жоау Канселу в январе покинул «Манчестер Сити» на фоне проблем в отношениях с Хосепом Гвардиолой. 28-летний португальский защитник отправился в аренду в «Баварию». При этом мюнхенцы не горят желанием выкупать Канселу ближайшим летом.

«Манчестер Сити» настроен избавиться от Канселу и даже готов продать игрока по заниженной стоимости. Как сообщает испанское издание Sport, «горожане» будут готовы расстаться с Жоау за 40 миллионов евро. При этом авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов.

Стоит сказать, что слухи активно связывают Жоау Канселу с «Барселоной».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» обозначил интерес к Нуну Таварешу
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов продать Канселу по заниженной стоимости – известна сумма
14:48 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган ведёт предварительные переговоры с «Барселоной» слухи
14:23 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо: «Мы не ожидали, что Фирмино уйдёт»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Ставил на поражения своей команды: подробности дисквалификации одного из лучших бомбардиров АПЛ
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вынес вердикт по Кулибали
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продлил контракт с 37-летним футболистом официально
13:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился о матче в Норвегии - известен соперник
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» добился прогресса в переговорах с Нельсоном по новому контракту 1
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по Салаху
12:36 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Не вижу смысла делать перестройку из-за попадания в Лигу чемпионов»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Вполне вероятно, что Карвалью в следующем сезоне уйдёт в аренду»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, как его команда пережила непопадание в Лигу чемпионов
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не вступал в переговоры по Робертсону
11:49 · Англия. Премьер-лига
Клопп ответил, планирует ли «Ливерпуль» делать ранние трансферы
Все новости
Рекомендуем