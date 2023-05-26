Будущее полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана остаётся туманным. «Горожане» готовы предоставить 32-летнему немцу новый двухлетний контракт (действующий истекает через месяц), однако у игрока есть варианты с «Барселоной» и «Арсеналом».

Когда дело доходит до возможной смены клубной прописки, то приоритетом для Гюндогана является «Барселона». Как сообщает Relevo, в настоящий момент футболист ведёт предварительные переговоры с каталонским грандом.

В сезоне 2022/2023 Илкай Гюндоган провёл 49 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь голевых передач на партнёров.