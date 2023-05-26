«Челси» вынес вердикт по Кулибали

Стала известна судьба центрального защитника лондонского «Челси» Калиду Кулибали. По информации журналистов Evening Standard, «пенсионеры» приняли решение расстаться с сенегальским футболистом. Африканец не оправдал ожидания, которые возлагали на него руководители клуба.

При этом сам Калиду не согласен с позицией клуба. Защитник хочет продолжить свои выступления в Англии.

«Челси» приобрел Кулибали у «Наполи» летом прошлого года за 38 миллионов евро. С ним был подписан контракт до 2026 года.

В текущем сезоне АПЛ защитник провел 23 матча, забил два мяча и сделал голевую передачу.