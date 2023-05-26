«Реал» может заменить Бензема звездой «Ливерпуля»

Мадридский «Реал» продолжает поиски нового нападающего, который в будущем заменит на острие атаки француза Карима Бензема. Согласно информации Todofichajes, на «Сантьяго Бернабеу» может переехать форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Королевский» клуб готов переключиться на африканца в случае неудачи с Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе. Потенциальный трансфер Мохамеда оценивается в 70 миллионов евро. Контракт Салаха с «красными» рассчитан до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги египтянин сыграл 37 поединков, в которых записал на свой счет 19 забитых мячей и 11 результативных передач.

«Ливерпуль» принял решение по Салаху