«Манчестер Юнайтед» договорился о матче в Норвегии - известен соперник

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Лидсом» о проведении товарищеского поединка. Контрольная встреча состоится в Норвегии грядущим летом.

Матч пройдет на стадионе в Осло 12 июля. Это будет первый матч «красных дьяволов» в рамках подготовительного турне к следующему сезону. Кроме того, в середине лета подопечные Эрика тен Хага проведут четырехматчевый тур по Соединённым Штатам Америки.

За один тур до завершения сезона Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» с 72 баллами занимает третье место в турнирной таблице. В заключительном поединке чемпионата команда тен Хага на «Олд Траффорд» примет лондонский «Фулхэм».