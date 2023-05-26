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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» не вступал в переговоры по Робертсону

26 Мая 2023 • 11:53 Комментировать

Шотландский защитник Эндрю Робертсон, правами на которого владеет «Ливерпуль», находится в сфере интересов мадридского «Реала». При этом, как отметил в своих социальных сетях инсайдер Руди Галетти, переговоры между клубами так и не стартовали.

Журналист также сообщает, что главный тренер команды Юрген Клопп заинтересован в Робертсоне и не собирается его отпускать. Действующий контракт защитника с мерсисайдским клубом рассчитан до середины 2026 года.

29-летний латераль провел 34 матча в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Робертсон сделал восемь результативных передач и получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Эндрю Робертсон
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