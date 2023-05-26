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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» показал новую домашнюю форму фото

26 Мая 2023 • 11:45 Комментировать

На официальном сайте лондонского «Арсенала» появились снимки новой домашней формы команды на следующий сезон. Футболка выполнена в красном цвете с белыми рукавами. Шорты – белого цвета. Техническим партнером «канониров» является немецкая компания Adidas.

За тур до завершения сезона Английской премьер-лиги «Арсенал» гарантировал себе серебряные медали. Подопечные Микеля Артеты с 81 очком занимают второе место в турнирной таблице.

В заключительном матче нынешнего розыгрыша чемпионата страны лондонский коллектив на своем поле примет «Вулверхэмптон». Игра состоится 28 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон
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