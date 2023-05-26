Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ковачич нужен трём грандам АПЛ

26 Мая 2023 • 11:37 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» расстанется с хорватским полузащитником Матео Ковачичем в летнее трансферное окно. По сведениям портала Goal.com, в услугах хавбека заинтересованы три представителя Премьер-лиги. Речь идет о «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле».

На трансфере Ковачича «пенсионеры» могут заработать порядка 40 миллионов евро. 29-летний полузащитник связан контрактными обязательствами с «Челси» до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги хавбек провел 26 поединков за лондонскую команду. Матео забил один гол, сделал две результативные передачи и получил восемь желтых карточек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Матео Ковачич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Манчестерский Иппатий
26 Мая 2023 в 11:47
Губешку раскатали..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
12:01 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Вполне вероятно, что Карвалью в следующем сезоне уйдёт в аренду»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, как его команда пережила непопадание в Лигу чемпионов
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не вступал в переговоры по Робертсону
11:49 · Англия. Премьер-лига
Клопп ответил, планирует ли «Ливерпуль» делать ранние трансферы
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» показал новую домашнюю форму фото
11:37 · Англия. Премьер-лига
Ковачич нужен трём грандам АПЛ 1
11:25 · Англия. Премьер-лига
Угарте предпочитает перейти в «Челси», а не «ПСЖ»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Челси» Чуквуэмека: «Нам нужно отдавать гораздо больше за эмблему»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Ужасный футболист, худший трансфер в истории»: фанаты «Челси» в бешенстве от игры Мудрика
10:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «У меня есть хорошее предчувствие насчёт того, что Рэшфорд продлит контракт»
10:40 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и два гранда АПЛ сразятся за Павара
10:37 · Англия. Премьер-лига
Хави попросил «Барселону» любой ценой подписать правого защитника
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» надеется, что отсутствие места в основе «Манчестер Сити» подтолкнёт Альвареса к уходу
10:06 · Англия. Премьер-лига
Артета ведёт переговоры с «Арсеналом» о новом контракте
09:51 · Англия. Премьер-лига
Райс – главная трансферная цель «Баварии» в полузащиту
Все новости
Рекомендуем