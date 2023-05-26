Ковачич нужен трём грандам АПЛ

Лондонский «Челси» расстанется с хорватским полузащитником Матео Ковачичем в летнее трансферное окно. По сведениям портала Goal.com, в услугах хавбека заинтересованы три представителя Премьер-лиги. Речь идет о «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле».

На трансфере Ковачича «пенсионеры» могут заработать порядка 40 миллионов евро. 29-летний полузащитник связан контрактными обязательствами с «Челси» до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги хавбек провел 26 поединков за лондонскую команду. Матео забил один гол, сделал две результативные передачи и получил восемь желтых карточек.