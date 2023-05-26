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«Ужасный футболист, худший трансфер в истории»: фанаты «Челси» в бешенстве от игры Мудрика

26 Мая 2023 • 10:59 Комментировать

Новичок лондонского «Челси» Михаил Мудрик подвергся жесткой критике со стороны фанатов команды за игру против «Манчестер Юнайтед» (1:4). Украинский вингер имел прекрасный момент, чтобы забить гол, но неудачно пробил – мяч прокатился практически параллельно воротам соперника.

За эту осечку болельщики раскритиковали Мудрика в социальных сетях. Приводим вашему вниманию некоторые комментарии:

«Трансфер Мудрика выглядит как худшая сделка в истории футбола».

«Мудрик не дотягивает до уровня АПЛ, это ужасный игрок».

«Впервые увидел его игру, этот бедняга ужасен».

«Мудрик – самый провальный трансфер, учитывая его ценник».

За переход полузащитника «Челси» заплатил «Шахтёру» 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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