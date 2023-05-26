«Реал» и два гранда АПЛ сразятся за Павара

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар может сменить команду по окончании нынешнего сезона. По информации, которой располагают журналисты Kicker, в услугах игрока заинтересованы три европейских топ-клуба.

В борьбе за Бенжамена сойдутся мадридский «Реал», а также два гранда Английской премьер-лиги – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость защитника оценивается в 35 миллионов евро. Его контракт с немецким грандом истекает в середине следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Павар провел 29 поединков, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.