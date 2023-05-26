Кейлор Навас может перейти в топ-клуб АПЛ

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас, который в нынешнем сезоне выступает за «Кристал Пэлас» на правах аренды, рассчитывает задержаться в Английской премьер-лиге. Вратарь может перейти в один из топ-клубов, рапортует Footmercato.

В трансфере Кейлора заинтересованы два коллектива из Лондона. Речь идет о «Тоттенхэме» и «Челси». Трансферная стоимость Наваса составляет пять миллионов евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 36-летний голкипер провел 17 поединков. Навас пропустил 32 мяча, а в двух матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.