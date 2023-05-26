Холанн высказался о своей результативности в «Манчестер Сити»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн дал комментарий по поводу своей результативности в Премьер-лиге.

«У меня вообще не было сомнений перед началом сезона. Я знаю, что покажу себя наилучшим образом. Признаться честно, не думал, что все будет настолько хорошо. Я понимал, что буду забивать, но не думал, что так много», - передает слова норвежского нападающего Sky Sports.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в нынешнем сезоне. Холанн принял участие в 35 поединках Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 36 забитых мячей (семь – с пенальти) и восемь результативных передач.