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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн оценил уровень футбола в АПЛ

26 Мая 2023 • 07:09 Комментировать

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн высказался об уровне футбола в Английской премьер-лиге.

«Я понимаю, почему многие считают чемпионат Англии сильнейшим в мире. Это действительно так. Мне нравится выступать в этой лиге. Здесь верховые и скоростные единоборства, которые я люблю. Наслаждаюсь, играя в АПЛ», - передает слова скандинавского футболиста Sky Sports.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года за 60 миллионов евро. В текущем сезоне Премьер-лиги 22-летний нападающий поучаствовал в 35 матчах, отметившись 36 забитыми мячами и восемью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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